Уже весной мобильные операторы должны покрыть связью 4G 90% населения Украины. Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, говоря о примерной стоимости одной лицензии на частоты в диапазоне 800-900 МГц, называет цифру порядка 200 млн грн, пишет Лига.Tech.

По словам Животовского, 200 миллионов — это максимальная цена за самую дорогую лицензию, насколько можно предполагать на данный момент.

«Исходя из действующего постановления это не будут миллиарды. Самая дорогая лицензия обойдется примерно в 200 млн грн. Надеемся, что нам удастся убедить Минфин, что это приемлемая цена. Хотим выдать лицензии в первом квартале», — поделился глава НКРСИ.

При этом, говорит Животовский, не будут затронуты военные частоты, поэтому не придется платить за конверсию.

Напомним, для полного обеспечения украинцев связью 4G мобильным операторам необходимо «поделиться» частотами между собой. Точнее, сдать свои частоты в полосах 800-900 МГц, после чего НКРСИ проведет их перераспределение.

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