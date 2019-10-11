«Общественное радио» получило самое большое количество частот в Украине. «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» вещают на 87 FM-частотах, пишет Телекритика.

Как заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, «Общественному» удалось выстроить самую крупную и мощную сеть радиовещания в Украине. А глава правления «Общественного» Зураб Аласания говорит о том, что расширение количества частот было важным шагом в стратегии вещателя по распространению контента.

Итак, «UA: Радіо Промінь» будет вещать на FM-частотах в 38 городах в 22 областях страны, «UA: Радио Культура» — на территории 15 городов в 13 областях Украины.

Третий канал «Общественного радио» охватит такие частоты: в Виннице — 100,9 FM; в Ковеле — 88,1 FM; в Днепре — 88,1 FM; в Житомире — 90,6 FM; в Бердянске — 90,1 FM; в Запорожье — 87,8 FM; в Кропивницком — 91,8 FM; во Львове — 103,9 FM; в Николаеве — 100,1 FM; в Кременчуге — 99,6 FM; в Полтаве — 89,5 FM; в Херсоне — 105,6 FM, а также в городах: Змиев (103,3 FM); Смела (90,3 FM) и Нежин (90,9 FM).

Напомним, в сентябре появилась информация о том, что Нацсовет проведет конкурс на две свободные радиочастоты в цифровом стандарте DAB+ в Киеве. Ранее от них отказались две радиостанции — Zemlya и Old Fashioned Radio.

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