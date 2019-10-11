Итальянская налоговая полиция Guardia di Finanza заявила о масштабной антипиратской операции против международного IPTV-сервиса Xtreme Codes. Сообщается об участии в операции 100 офицеров из спецподразделения по защите собственности от технологического мошенничества. Оперативные меры проводились одновременно в нескольких странах, включая Италию, Нидерланды, Францию и Болгарию.

Операции и правоприменение в адрес IPTV-провайдеров — не редкость, однако данный случай выделяется из общего ряда. Xtreme Codes не является IPTV-провайдером, как таковым. Это программное обеспечение, позволяющее настраивать собственные IPTV-сервисы, чтобы оказывать провайдерские услуги клиентам. Сервис предоставлялся по подписке, начиная от €15 в месяц и заканчивая €59 за полное “всё-в-одном” решение.

Предварительные данные говорят о прекращении работы системы и блокировании доступа к платформе для предположительно 700’000 пользователей. Сама компания Xtreme Codes сообщала недавно о собственной базе в 5’000 клиентов, обслуживающих более 50’000’000 конечных пользователей.

Итальянская полиция описывает Xtreme Codes как международную криминальную группу, которая в данный момент преследуется не только в Италии, но одновременно и в Нидерландах, Франции, Германии, Греции и Болгарии.

Компания Xtreme Codes имеет офис в городе Петрич в Болгарии, а также болгарские налоговые регистрационные данные. Согласно не работающему теперь сайту Xtreme Codes была организована двумя студентами. Полиция сообщает об идентификации 25-ти “менеджеров”, но каких-либо данных об арестах на момент выхода статьи не поступало.

Уже есть сообщения о нарушении работы некоторых IPTV-провайдеров, использующих платформу Xtreme Codes.

Согласно европейскому агентству Eurojust целью операции была не только платформа Xtreme Codes. В ходе мультигосударственной акции, скоординированной агентствами Eurojust и The Hague, была разрушена международная криминальная сеть, совершавшая масштабные мошенничества с платным ТВ. Нанесённый ущерб оценивается в €6.5 млн. и состоит не только в прямых убытках, о и в подрыве работы множества легальных провайдеров платного телевидения на нескольких рынках. Сообщается об отключении более 200 серверов в Германии, Франции и Голландии, а также блокировке более 150 аккаунтов PayPal.

Интересно, затронул ли этот факт нелегалов в Украине… возможно, скоро узнаем.

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