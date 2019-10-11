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5G

Пока американские мобильные операторы запускают 5G на оборудовании для раздачи сигнала на короткие расстояния в миллиметровом диапазоне, их азиатские и европейские коллеги разворачивают сеть пятого поколения в диапазоне частот «ниже 6 ГГц», обеспечивающем более широкий диапазон действия при возможных потерях скорости. Однако компании Huawei в Цюрихе (Швейцария) удалось установить новый рекорд скачивания данных в сети 5G с использованием технологии миллиметровых волн: 3,67 гбит/сек, пишет VentureBeat.

По словам представителей компании Huawei, данный рекорд был зарегистрирован на нескольких смартфонах, подключенных к 5G в коммерческой сети швейцарского оператора Sunrise. Это говорит о том, что столь высокая скорость передачи данных не является сугубо теоретической и вполне достижима вне лабораторной среды.

Во время предыдущих тестов 5G с использованием миллиметрового диапазона, проводимых в коммерческих сетях американских операторов, были зарегистрированы рекордные показатели скорости на отметке около 2 гбит/сек. При этом независимые эксперты говорили о пиковых показателях скорости на уровне 1 – 1,5 гбит/сек. Что, впрочем, всё равно намного быстрее, чем в кабельных сетях большинства провайдеров широкополосного интернета, работающих на рынке США.

Следует отдельно отметить тот факт, что рекорд скорости в 3,67 гбит/сек, установленный компанией Huawei, был достигнут при использовании полосы шириной в 100 МГц в С-диапазоне (промежуток от 4 до 8 ГГц) с использованием многопользовательской многоантенной технологии. В настоящее время FCC планирует разрешить операторам использовать С-диапазон, поскольку он один из немногих может обеспечивать как хорошую производительность, так и неплохое распространение сигнала. Но это будет возможно только при условии, что спутниковые и вещательные компании, использовавшие этот участок спектра до сих пор, согласятся частично его освободить.

В компании Huawei предложили объединить применение технологии 5G с использованием частот С-диапазона для скачивания данных с их передачей на более низких частотах, ранее использовавшихся для 4G. Это позволит максимально увеличить производительность. Известный китайский поставщик оборудования для сетей ранее описывал С-диапазон как «золотой спектр для 5G» и предсказывал, что блоки шириной в 100 МГц в данном диапазоне станут «краеугольными камнями для построения успешного бизнеса в сфере 5G». Конкурент Huawei – компания Qualcomm – утверждает, что ныне существующие чипы 5G позволяют достигать пиковой скорости в 7,5 гбит/сек при использовании в условиях идеально настроенной сети.

Компания Sunrise расширяет сотрудничество с Huawei, стремясь предложить 5G связь на территории 260 швейцарских городов и сёл. При этом она обещает обеспечить «максимально высокие 5G скорости» своим клиентам по всей территории небольшой страны. В компании утверждают, что являются первым в Европе оператором, запустившим 5G сеть. Однако, её более мощный конкурент – компания Swisscom – была первой, кто в реальности предложил своим платным клиентам 5G смартфоны и возможность доступа к сети 5G в мае 2019 года. До настоящего времени в Sunrise обещали своим клиентам пиковые скорости на уровне 2 гбит/сек, однако, сегодняшние новости говорят о том, что возможности и производительность 5G со временем будут только расти.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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