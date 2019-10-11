Несмотря на то, что многие страны еще даже не запустили 5G, аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA) предрекают этому стандарту связи скорое «старение». В ближайшее десятилетие миру потребуется более совершенная технология — 6G, передает Коммерсантъ.

По данным BofA, через 10 лет 5G уже не будет справляться с ростом передачи данных, поэтому уже к 2028 году стоит ожидать появления первых коммерческих проектов 6G. К слову, от технологии шестого поколения ожидается, что она сможет обеспечить скорость до 400 раз выше, чем 5G.

Однако, учитывая нынешние темпы развития телеком-индустрии в странах СНГ, времени может понадобиться больше. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что даже специфика работы 5G пока еще не изучена до конца, поэтому появления сети шестого поколения, в частности в России, не стоит ожидать раньше 2030 года.

Хотя, нельзя сказать, что в России совсем не занимаются разработками в сфере связи шестого поколения. В прошлом месяце специалисты Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) рассказали о своей работе над 6G-модемами. Инженеры планируют реализовать внедрение технологии без создания новой инфраструктуры.

Стоит ли говорить о том, что Южная Корея, первая из стран мира запустившая 5G, уже давно работает над созданием решений для 6G. Еще в январе южнокорейская компания LG договорилась о сотрудничестве с Институтом передовых технологий (KAIST). Совместно они построят лабораторию для исследований в сфере 6G в городе Тэджон.

Позже к работам над связью шестого поколения приступило подразделение Advanced Communications Research Center, являющееся частью Samsung Research.

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