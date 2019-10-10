Резервный звёздный датчик спутника Amos-3 компании Spacecom вышел из строя; основной датчик продолжает функционировать, аппарат работает в штатном режиме.

Пресс-служба спутникового оператора Spacecom сообщила изданию Space Intel Report о выходе из строя в результате нештатной ситуации резервного звёздного датчика спутника Amos-3. Второй датчик, установленный на спутнике, работает в штатном режиме, функциональные возможности спутника не затронуты.

Спутник Amos-3, построенный компанией Israel Aerospace Industries (IAI), был запущен в космос в 2008 году и, как ожидается, проработает на орбите примерно до 2027 года, поскольку он был выведен непосредственно на геостационарную орбиту. Спутник Amos-3 работает в орбитальной позиции 4 западной долготы, является крупнейшим генератором доходов компании Spacecom и по состоянию на 30 июня общая стоимость контрактов на использование ёмкостей данного спутника составляла примерно 209 миллионов долларов.

В компании Spacecom сообщили о том, что в настоящее время совместно с экспертами из IAI ведут поиск решения возникшей проблемы.

Для работы спутника Amos-3 требуется наличие лишь одного звёздного датчика. На большинстве спутников установлено резервное оборудование – на случай возникновения на орбите нештатных ситуаций.

Представитель индустрии, не имеющий отношения к компании Spacecom, заявил, что проблема с одним из датчиков далеко не всегда говорит о возможности возникновения такой же проблемы с другим датчиком, а также о том, что в истории освоения космоса уже были случаи, когда звёздный датчик прекращал функционировать на несколько месяцев, а затем его работоспособность восстанавливалась.

Напомним, в августе этого года на орбиту выведен телекоммуникационный спутник Amos-17, который расположился в точке 17 градусов восточной долготы.

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