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Резервный звёздный датчик спутника Amos-3 компании Spacecom вышел из строя; основной датчик продолжает функционировать, аппарат работает в штатном режиме.

Пресс-служба спутникового оператора Spacecom сообщила изданию Space Intel Report о выходе из строя в результате нештатной ситуации резервного звёздного датчика спутника Amos-3. Второй датчик, установленный на спутнике, работает в штатном режиме, функциональные возможности спутника не затронуты.

Спутник Amos-3, построенный компанией Israel Aerospace Industries (IAI), был запущен в космос в 2008 году и, как ожидается, проработает на орбите примерно до 2027 года, поскольку он был выведен непосредственно на геостационарную орбиту. Спутник Amos-3 работает в орбитальной позиции 4 западной долготы, является крупнейшим генератором доходов компании Spacecom и по состоянию на 30 июня общая стоимость контрактов на использование ёмкостей данного спутника составляла примерно 209 миллионов долларов.

В компании Spacecom сообщили о том, что в настоящее время совместно с экспертами из IAI ведут поиск решения возникшей проблемы.

Для работы спутника Amos-3 требуется наличие лишь одного звёздного датчика. На большинстве спутников установлено резервное оборудование – на случай возникновения на орбите нештатных ситуаций.

Представитель индустрии, не имеющий отношения к компании Spacecom, заявил, что проблема с одним из датчиков далеко не всегда говорит о возможности возникновения такой же проблемы с другим датчиком, а также о том, что в истории освоения космоса уже были случаи, когда звёздный датчик прекращал функционировать на несколько месяцев, а затем его работоспособность восстанавливалась.

Напомним, в августе этого года на орбиту выведен телекоммуникационный спутник Amos-17, который расположился в точке 17 градусов восточной долготы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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