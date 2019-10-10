Vodafone тестирует новую сетевую технологию, бросая вызов «большой тройке» поставщиков оборудования

Компания Vodafone тестирует на территории Британии инновационную технологию радиосвязи с открытым доступом. Данный шаг может сломать монополию компаний Huawei, Ericsson и Nokia на рынке телекоммуникационного оборудования.

Технология OpenRAN, разработанная компаниями Vodafone и Intel, представляет собой стандарт для аппаратной и программной составляющих инфраструктуры, мачт и антенн, формирующих в своей совокупности сеть мобильного радиодоступа, через которую передаются звонки и данные.

Компания Vodafone, являющаяся вторым по величине мобильным оператором в мире, испытала данную технологию в лабораториях на территории Южной Африки, а затем применила её на практике в сетях 2G и 4G в Турции – как в городских районах, так и в сельской местности. Это даст клиентам компании возможность осуществлять звонки и передавать данные с меньшими затратами.

Генеральный директор компании Ник Рид заявил о том, что компания Vodafone готова ускорить внедрение технологии OpenRAN в Европе, стремясь расширить список поставщиков.

«Технология OpenRAN улучшает работу сети, давая нам возможность обеспечить обслуживание большего количества людей, проживающих в сельских общинах, что соответствует нашей цели построения цифрового сообщества, где никто не останется за бортом», – сказал он.

В настоящее время на рынке оборудования, используемого для построения мобильных сетей, доминируют три компании: китайская компания Huawei, шведская компания Ericsson и финляндская компания Nokia. Операторы, как правило, устанавливают оборудование как минимум двух из этих компаний, что даёт им возможность уменьшить зависимость от одного поставщика.

Впрочем, недавно компания Huawei попала в «чёрный список» на территории Соединённых Штатов из-за опасений того, что производимое ею оборудование может быть использовано для шпионажа. Впрочем, в самой компании эти обвинения отрицают.

Поэтому американским мобильным операторам запретили использовать определённое оборудование производства Huawei, при этом в Вашингтоне призывают европейские страны последовать их примеру.

Индустриальная лоббистская группа GSMA, представляющая интересы 750 мобильных операторов, заявляет о том, что такое решение может увеличить себестоимость построения сетей 5G в Европе на 62 миллиарда долларов. Однако, другие аналитики утверждают, что себестоимость сетей снизится.

В компании Vodafone заявляют о сотрудничестве с целым рядом компаний с целью разработки технологии OpenRAN. Среди них – американские Parallel Wireless и Mavenir, а также британская Lime Microsystems.

В компании заявили о намерении запустить технологию OpenRAN в 120 сельских районах Британии уже в понедельник, а также планируют запустить тесты в Мозамбике и Демократической республике Конго.

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