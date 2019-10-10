Компания Viasat планирует удержать 50% DTH-рынка после кодирования сигнала медиагрупп на спутнике. Об этом рассказал руководитель направления платного ТВ, исполнительный директор «1+1 медиа» Ярослав Пахольчук в интервью Детектору Медиа.

Как заявил Пахольчук, на сегодня весь DTH-рынок Украины делят между собой Viasat и Xtra TV. При этом возможностей для входа на рынок новых игроков он пока не видит.

«Я верю, что если и появится третья платформа, то только в руках одной из медиагрупп. Я не допускаю, что кто-то зайдет на этот рынок извне», — заявил исполнительный директор «1+1 медиа».

Однако амбиций со стороны медиагрупп Пахольчук не наблюдает. По его словам, скорее появится OTT или IPTV, а DTH-рынок останется в руках Viasat и Xtra TV.

В то же время Viasat не считает Xtra TV свои конкурентом. Пахольчук говорит о том, что на неокрепшем рынке намного уместнее и выгоднее сотрудничать.

«Сегодня DTH-рынок — это примерно 90 тыс.абонентов. Это еще не рынок. А на несформированном рынке неразумно вести неконкурентные действия: мы должны принимать решения, которые позволят увеличить количественную, а потом и денежную базу DTH-рынка в целом», — отметил он.

Напомним, в прошлом месяце Viasat запустил рекламную кампанию «Все пропало, а Viasat працює». В трех развлекательных видеороликах оператор рассказывает украинцам о кодировании спутника.

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