На Центральном вокзале Киева появится бесплатный Wi-Fi. Об этом заявил глава «Укрзализныци» (УЗ) Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор.

По словам Кравцова, «Укрзализныця» планирует ряд нововведений, касающихся доступа пассажиров к интернету. В частности, бесплатный Wi-Fi будет проведен на Центральном вокзале Киева, а также в поездах «Интерсити».

Глава УЗ также поделился, что основная трудность при обеспечении поездов сетью Wi-Fi заключается в нехватке собственных средств компании. В связи с этим для реализации планов необходимо подключать частных инвесторов.Wi-Fi

«Есть два механизма запуска Wi-Fi в поездах. Первый – это инвестировать собственные средства, и это убыточный вариант. Второй – запустить частного инвестора, который будет зарабатывать на рекламе, на доступе и будет на этом зарабатывать. Первый вариант УЗ попробовала воплотить в жизнь и у нас не получилось. Сейчас заходим со вторым вариантом», — рассказал Кравцов.

Напомним, в июне городская администрация Киева заявила о намерении подписать договор с Европейским банком реконструкции и развития, чтоб получить финансирование на покупку современных вагонов метро. Так, у столичных пассажиров может появиться 50 вагонов с Wi-Fi и кондиционером.

Также мобильные операторы пообещали уже к концу следующего года полностью обеспечить метро в Киеве связью четвертого поколения.

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