Исследовательская компания Factum Group на заказ Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) исследовала состояние проникновения интернета в стране. Оказалось, что впервые за долгое время этот показатель значительно вырос, передает Internet.UA.

Согласно данным, впервые за три года процентное количество интернет-пользователей от всего населения увеличилось на 6-7%. В частности, этому поспособствовало активное использование населением смартфонов.

«Одной из причин такого роста является «смартфонизация» населения – на сегодня 22% пользователей выходят в Интернет исключительно с помощью смартфонов. Для значительной части новых пользователей смартфон в 2019 году стал первым и единственным устройством для доступа к сети», — заявили в ИнАУ.

Кроме того, проникновение интернета выросло еще и благодаря обеспечению доступом к сети жителей отдаленных регионов. Уровень проникновения в селах постепенно достигает показателей крупных городов.

В целом, отмечают в ИнАУ, на сегодня почти все жители Украины в возрасте до 35 лет являются интернет-пользователями.

Напомним, в прошлом месяце исследовательская компания GfK Ukraine подсчитала, что ежедневно украинцы покупают 15 тысяч смартфонов. В годовом разрезе эта цифра составляет 5,4 млн устройств.

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