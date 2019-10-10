Генпродюсер «UA: Перший» заявил о получении прав на трансляцию ЧМ-2022 по футболу и планах запустить новый спортивный канал.

Генеральный продюсер телеканала «UA: Перший» Ярослав Лодыгин в интервью изданию Tribuna.com рассказал о планах создать в рамках общественного вещателя новый спортивный телеканал.

По его словам, в Украине должен быть доступный спорт, поэтому сейчас прорабатывается идея по созданию нового канала. Он отметил, что это далёкая перспектива, отметив при этом, что у Общественного уже сегодня достаточно контента. Однако, при этом, «хромает» техническое оснащение – нужны современные комплексные аппаратные и технологические решения уровня каналов «Футбол 1/2» и «2+2».

Вместе с тем, господин Лодыгин уверен, что с началом кодировки спутникового сигнала телеканалов, входящих в крупнейшие коммерческие украинские медиагруппы, среди телезрителей возрастёт спрос на такой общественный спортивный канал.

Ярослав Лодыгин также сообщил, что в настоящее время Общественное работает над созданием собственной онлайн-платформы, к которой будут различные способы доступа и на которой будет размещаться разнообразный контент.

Генпродюсер «UA: Перший» также рассказал о получении прав на показ футбольных матчей следующего чемпионата мира, финальная часть которого пройдет 21 ноября – 18 декабря 2022 года в Катаре.

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