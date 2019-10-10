Microsoft заявила о намерении расширить свою программу по предоставлению интернет-доступа в сельской местности. В течение трех лет компания планирует подключить к сети жителей Африки и Латинской Америки, передает Trashbox.

Microsoft поставила цель — к июню 2022 года предоставить доступ к интернету 40 миллионам людей, проживающим в отдаленных регионах. В частности, для этого компания прибегнет к использованию технологии TV White Space (открывает занятые, но никак не используемые частоты).

«В Америке Microsoft задействует технологию TV White Space, работающую в диапазоне 600 МГц, чтобы предложить широкополосный доступ 3 миллионам пользователей. Однако на международном уровне усилия компании будут опираться не только на TVWS, но и на другие инновационные технологии», — пишет ресурс.

Отмечается, что при выполнении своей программы Microsoft будет сотрудничать с местными организациями и правительством регионов, чтоб лучше понимать потребности области и улаживать нюансы, которые могут возникнуть при подключении интернета.

Напомним, в марте исследование Microsoft показало, что широкополосным интернетом пользуется всего 49% американцев. При этом доступ к высокоскоростному широкополосному интернету имеется на 92% территории США.

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