Стартап Kepler Communications – компания, являющаяся оператором спутников широкополосной и узкополосной связи – планирует запустить первые два спутника из группировки, которая будет включать в себя 140 спутников, в середине 2020-х при помощи российской ракеты «Союз-2». Организацией запуска займётся АО «Главкосмос Пусковые Услуги».

По информации издания SpaceNews, компания Kepler договорилась об условиях запуска через нидерландского посредника Innovative Space Logistics, который в 2018 году помог компании запустить два спутника-прототипа при помощи китайской ракеты Чанчжэн и индийской PSLV.

Джаред Боттомз, курирующий в компании Kepler вопросы запусков и спутниковых программ, заявляет, что в стартапе из Торонто по-прежнему планируют вывести на орбиту группировку из 140 спутников, начало формирования которой положит запуск 15 первых аппаратов до конца 2020 года. Однако в компании могут внести коррективы в этот проект в связи с начавшимся в мае текущего года формированием компанией SpaceX собственной группировки из 550 спутников.

Спутники-прототипы компании Kepler работают на низкой околоземной орбите на высоте от 500 до 600 км. Возможные «перехлёсты» с широкополосной группировкой Starlink от компании SpaceX вызывают в компании Kepler обеспокоенность, связанную с возможными столкновениями и усилением потенциальных помех.

Работающая в Ku-диапазоне спутниковая группировка компании Kepler будет предоставлять услуги как широкополосного, так и узкополосного доступа. Компания в первую очередь сосредотачивается на первом типе услуг – для организации каналов скоростной передачи данных из отдалённых районов в телекоммуникационные сети. В ближайшие месяцы, согласно заявлениям компании, она начнёт пользовательские тесты своей узкополосной услуги, получившей название EverywhereIOT.

Компании Kepler удалось привлечь инвестиции на сумму в 21.1 миллиона долларов, последний раунд инвестиций состоялся в октябре 2018 года, где лидером стала компания Costanoa Ventures, – уточняется в публикации издания Space Intel Report.

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