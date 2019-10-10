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Стартап Kepler Communications – компания, являющаяся оператором спутников широкополосной и узкополосной связи – планирует запустить первые два спутника из группировки, которая будет включать в себя 140 спутников, в середине 2020-х при помощи российской ракеты «Союз-2». Организацией запуска займётся АО «Главкосмос Пусковые Услуги».

По информации издания SpaceNews, компания Kepler договорилась об условиях запуска через нидерландского посредника Innovative Space Logistics, который в 2018 году помог компании запустить два спутника-прототипа при помощи китайской ракеты Чанчжэн и индийской PSLV.

Джаред Боттомз, курирующий в компании Kepler вопросы запусков и спутниковых программ, заявляет, что в стартапе из Торонто по-прежнему планируют вывести на орбиту группировку из 140 спутников, начало формирования которой положит запуск 15 первых аппаратов до конца 2020 года. Однако в компании могут внести коррективы в этот проект в связи с начавшимся в мае текущего года формированием компанией SpaceX собственной группировки из 550 спутников.

Спутники-прототипы компании Kepler работают на низкой околоземной орбите на высоте от 500 до 600 км. Возможные «перехлёсты» с широкополосной группировкой Starlink от компании SpaceX вызывают в компании Kepler обеспокоенность, связанную с возможными столкновениями и усилением потенциальных помех.

Работающая в Ku-диапазоне спутниковая группировка компании Kepler будет предоставлять услуги как широкополосного, так и узкополосного доступа. Компания в первую очередь сосредотачивается на первом типе услуг – для организации каналов скоростной передачи данных из отдалённых районов в телекоммуникационные сети. В ближайшие месяцы, согласно заявлениям компании, она начнёт пользовательские тесты своей узкополосной услуги, получившей название EverywhereIOT.

Компании Kepler удалось привлечь инвестиции на сумму в 21.1 миллиона долларов, последний раунд инвестиций состоялся в октябре 2018 года, где лидером стала компания Costanoa Ventures, – уточняется в публикации издания Space Intel Report.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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