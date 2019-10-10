Не менее 4 миллиардов гривен понадобится каждому мобильному оператору для обеспечения интернет-покрытия в сельских регионах Украины. Об этом рассказал президент Киевстар Александр Комаров в интервью LIGA.net.

По словам Комарова, покрытие сел интернетом — процесс весьма емкий, поэтому для его реализации необходимо выделить порядка 4-5 млрд гривен. И это на каждого из операторов.

При этом президент Киевстар не исключает возможности совместной работы с другими операторами на площадках под базовые станции (сайтах). Однако, утверждает он, это возможно только в случае возведения сайтов с нуля.

«У задачи по покрытию есть два слоя. Первый слой — это дооснащение всех действующих базовых станций 900 диапазона в сельской местности технологией LTE и дотягивание туда оптики. Шеринг здесь не поможет, поскольку эта инфраструктура уже есть. Есть второй слой, достаточно дорогой — это постройка новых сайтов, чтобы обеспечить пожелания по покрытию. Вот здесь шеринг может стать достаточно эффективным решением», — объяснил Комаров.

Однако, в случае совместной постройки площадок, поделился Комаров, оператору lifecell придется инвестировать гораздо большую сумму, нежели Киевстар и Vodafone, из-за малого количества базовых станций и покрытия.

Напомним, в прошлом месяце Александр Комаров заявил о готовности Киевстар участвовать в тендере на 5G-частоты. Президент Киевстара рассчитывает, что операторы смогут получить частоты на условиях технологической нейтральности. В таком случае все представители телеком-сферы будут заинтересованы в развитие 5G-технологий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.