Bakcell нацелен на покупку Vodafone Украина. Азербайджанский оператор подал соответствующую заявку в Антимонопольный комитет Украины, передает Интерфакс-Украина.
Когда заявление Bakcell будет рассмотрено пока неизвестно. Дата будет назначена после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.
В июле появилась информация о том, что на покупку Vodafone Украина нацелен другой азербайджанский оператор — Azercell. Однако позже компания опровергла эти данные.
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