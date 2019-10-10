Bakcell нацелен на покупку Vodafone Украина. Азербайджанский оператор подал соответствующую заявку в Антимонопольный комитет Украины, передает Интерфакс-Украина.

Когда заявление Bakcell будет рассмотрено пока неизвестно. Дата будет назначена после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

В июле появилась информация о том, что на покупку Vodafone Украина нацелен другой азербайджанский оператор — Azercell. Однако позже компания опровергла эти данные.

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