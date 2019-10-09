В Таиланде все магазины и кафе c Wi-Fi будут обязаны собирать данные об интернет-трафике своих клиентов. Власти страны ввели такое требование в целях сохранения безопасности в сети, передает ТАСС.

Как сообщил министр цифровых технологий в экономике и обществе Буддхипонгсэ Пуннаканта, администрация общественных заведений, предоставляющих услуги Wi-Fi своим клиентам, будет вынуждена собирать и хранить в течение 90 дней всю информацию о действиях посетителей в сети.

По словам министра, это необходимо для предотвращения использования интернета в преступных целях. Таким образом власти Таиланда смогут запросить необходимые данные в любой момент.

Отмечается, что те кафе и магазины, которые не будут соблюдать требование, будут наказаны в соответствии с законом о компьютерных преступлениях.

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