Ракета-носитель «Протон-М» была запущена с космодрома Байконур сегодня, 9 октября. Ракета выведет в космос спутники 5 West B и MEV-1, говорится на сайте Роскосмоса.

Сообщается, что европейский спутник связи Eutelsat 5 West B будет доставлен на орбиту и размещен в позиции 5° западной долготы, где заменит уже работающий Eutelsat 5 West A. Кроме него на боту «Протон-М» находится также американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.

Изначально отправка «Протон-М» в космос была запланирована на 30 сентября, однако была перенесена из-за необходимости дополнительных испытаний разгонного блока «Бриз-М».

Как объяснял ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, причиной стала неполадка, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. По прогнозам Рогозина, на ее устранение должно было потребоваться до 3 недель.

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