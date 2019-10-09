Счетная палата назвала сумму, которая была потрачена на переход всех российских регионов на цифровое вещание. Отказ от аналога обошелся России почти в 170 миллиардов рублей, передает ТАСС.

По данным Счетной палаты, на сегодняшний день цифровое телевидение доступно 98,4% россиян. Для этого оператор РТРС построил и модернизировал 5040 объектов вещания и создал 84 центра формирования мультиплексов. В целом на переход с аналогового ТВ на цифровое ушло 167,5 миллиарда рублей.

«Всего на реализацию программы из различных источников было направлено 167,5 млрд рублей, в том числе 97,1 млрд рублей бюджетных средств. Почти половина из них (43,7 млрд рублей) была направлена на строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которое выполнял государственный оператор «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС)», — говорится в сообщении.

При этом в реализации программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» Счетной палатой были отмечены некоторые недостатки. В частности, это касается постоянных изменений текста программы. Сообщается, что по ходу реализации он менялся 9 раз, а окончательная версия была утверждена только за 16 дней до ее завершения.

Напомним, в начале года Минкомсвязь подняла вопрос о возможной миграции российских телезрителей в интернет в свзя с переходом страны на цифровое вещание. Однако, по словам замминистра Минкомсвязи Алексея Волина, бояться массового ухода россиян в сеть не стоит, поскольку отказ от аналога никак не повляет на телесмотрение.

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