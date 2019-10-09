Японская компания NTT DoCoMo заявляет о том, что ей удалось провести первый в истории сеанс мобильной 5G-связи в диапазоне 28 ГГц между базовой станцией (BTS) и сверхскоростным поездом.

В пресс-релизе, подготовленном оператором, отмечается, что тест проводился при содействии Железнодорожной компании центральной Японии (JR Central). В процессе теста была успешно осуществлена сверхскоростная передача данных и видео в высоком качестве между экспериментальным терминалом мобильной 5G-связи, установленном в специально оборудованном вагоне системы Shinkansen типа N700S, движущимся на скорости 283 км/час, и экспериментальной базовой станцией 5G, установленной рядом с железнодорожной линией Tokaido Shinkansen.

Линия Tokaido Shinkansen является важным транспортным коридором, соединяющим японские города Токио, Нагоя и Осака. Вагон N700S, использовавшийся во время испытаний, является вагоном системы Shinkansen нового поколения, который официально выйдет на трассы в 2020 году.

Сами испытания, согласно сообщениям NTT DoCoMo, проводились в период с 24 августа по 7 сентября между станциями Мишима и Шин-Фудзи в районе Фудзи префектуры Шизука.

«Во время теста была на практике успешно подтверждена возможность беспроводной передачи данных на скорости, превышающей 1 Гбит/сек, а также последовательное переключение обслуживания между тремя базовыми станциями, расположенными вдоль путей. Передача данных обеспечивалась при помощи современных технологий формирования луча и отслеживания луча, задействованных на экспериментальных базовой и мобильной станциях 5G, – заявили в NTT DoCoMo. – Также видеоконтент в стандарте сверхвысокой чёткости 8К быстро скачивался с базовой станции для доставки на мобильный терминал вагона, а 4K-съёмки дороги передавались в режиме прямого эфира с мобильного терминала, установленного в вагоне, на базовые станции. Заглядывая вперёд, можем сказать, что DoCoMo продолжит эксперименты, цель которых состоит в обеспечении быстрой и стабильной мобильной 5G-связи в самых различных условиях – включая связь со скоростными поездами».

В NTT DoCoMo анонсируют запуск тестов системы 5G в целом ряде городов Японии.

В телекоммуникационной компании заявили о том, что жители Токио и целого ряда прочих крупнейших городов страны, таких как Нагоя и Осака, смогут опробовать возможности технологии 5G ещё до момента её коммерческого запуска, который должен случиться в следующем году.

Покрытие экспериментальной сети 5G будет доступно на территории площадок, где будут проходить соревнования Чемпионата мира по регби, а также в других местах по всей территории Японии.

Во время предыдущей телефонной конференции с инвесторами президент и генеральный директор компании Казухиро Йошизава заявил о планах запустить коммерческие сети 5G по всей территории Японии к середине 2020-х годов.

В июле в японских компаниях NEC Corporation и Fujitsu заявили о начале поставок компании NTT DoCoMo оборудования, необходимого для запуска сети 5G.

В NTT DoCoMo также сообщили о том, что благодаря сотрудничеству с Fujitsu Limited, NEC Corporation и Nokia удалось добиться совместимости оборудования для базовых станций 4G и 5G различных поставщиков с международными стандартами Альянса открытого радиодоступа (O-RAN).

Спецификация fronthaul-интерфейса от O-RAN обеспечивает основу для совместимости между централизованными и удалёнными элементами базовых станций 5G, построенных с использованием оборудования от различных производителей, добавили в DoCoMo.

В NTT DoCoMo заявили о наличии планов, связанных с расширением покрытия в стандарте 5G путём объединения сетей 5G с существующими сетями 4G при использовании оборудования различных поставщиков.

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