В местах с недостаточным покрытием сотовой связью или вообще без такового небольшой дрон, дающий людям возможность подключения к интернету, сможет стать вопросом жизни и смерти.

Группа выпускников колледжа из Альберты «Red Deer» создала рабочую модель летающего Wi-Fi дрона, который может обеспечивать связь для тех, кто работает в отдалённых районах, либо для членов спасательных команд. Об этом пишет издание Calgary Herald.

Недавно Ассоциация профессионалов в области науки и инженерных технологий Альберты (ASET) выдвинула авторов изобретения на ежегодную премию Capstone Project, которая присуждается студентам технических факультетов.

Член команды разработчиков Джонатан Вонг признал, что проект может служить делу спасения человеческих жизней.

«Данное изобретение весьма полезно для рабочих мест, расположенных в глуши, где не доступен сигнал сотовой связи», – заявил Вонг, отметив, что, помимо профессиональных спасателей, изобретением смогут воспользоваться работники горнодобывающей, геолого-разведовательной отраслей и буровых платформ.

«Есть места, куда можно добраться только пешком, куда не могут доехать автомобили. И поэтому неплохо бы иметь возможность переносить такое устройство на спине. Его можно брать с собой повсюду».

По словам Вонга, устройство весит около двух килограммов.

Для создания «летающей точки доступа Wi-Fi» члены команды использовали небольшой дрон, дополнив его специализированным радио-оборудованием, улучшающим приём сигнала сотовой связи. Дрон, способный совершать автономный полёт, может подниматься на высоту до 60 метров, раздавая оттуда сигнал Wi-Fi, что даст пользователям возможность осуществлять звонки или отправлять текстовые сообщения.

Он взлетает и приземляется самостоятельно, после чего его можно перезаряжать, используя для этого посадочную площадку.

По словам Вонга, эти свойства аппарата крайне важны в условиях чрезвычайной ситуации, а также в холмистой и лесистой местности.

«В настоящее время подключение к сети в местах, где нет покрытия сигналом сотовой связи, ограничено несколькими решениями, многие из которых требуют наличия громоздких устройств либо сокращают количество пользователей. При разработке дрона были учтены недостатки всех существующих телекоммуникационных решений», – добавил Вонг.

Он отметил, что в настоящее время для решения проблем связи в отдалённых уголках канадской провинции Альберта строятся дополнительные мачты сотовой связи, а там, где и это невозможно – пользователям приходится применять спутниковые телефоны либо подниматься на вершины холмов, где можно найти сигнал сотовой связи.

Однако даже там, где можно построить новые вышки, вариант с использованием дрона является более гибким, так как он на 40% дешевле установки даже переносной мачты. Кроме того его использование не требует затрат времени, не имеет ограничений по площади и обеспечивает большую степень конфиденциальности в сравнении со спутниковым телефоном.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.