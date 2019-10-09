Пользователи Instagram теперь смогут «примерять» товар на экране перед покупкой. Для этого соцсеть использует дополненную реальность, пишет Телекритика.

Согласно данным, на странице нескольких брендов в Instagram появился фильтр дополненной реальности, кликнув на который, пользователь сможет «примерить» на себя предлагаемый товар.

«Основная идея — помочь покупателям увидеть, подойдет ли им тот или иной товар. Для этого разработчики использовали технологию платформы Spark AR, которая поддерживает большинство эффектов для камеры Instagram и рекламы дополненной реальности Facebook», — сообщает ресурс.

Отмечается, что на данный момент функцию использует только бренды Mac і Nars (косметика) и Warby Parker і Ray-Ban (очки). Однако Instagram планирует расширить использование дополненной реальности для большего количества продуктов.

Это поможет не только брендам развить свою популярность и привлечь новых клиентов, но и самой соцсети «поднять» коммерцию.

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