Apple планирует объединить все свои сервисы по подписке в единый пакет с фиксированной ценой. Компания уже начала переговоры со звукозаписывающими лейблами, передает I-ekb.ru.

В частности, решение касается музыкального сервиса Apple Music и видеосервиса Apple TV+. Планирует ли компания вносить в единый пакет Apple News+, Apple Arcade, AppleCare+ и хранилище iCloud — пока неизвестно.

Не обсуждается пока и цена стоимость подписки пакета услуг, поскольку стороны еще не обговаривали формулу ценообразования.

Стоит отметить, что далеко не все звукозаписывающие компании разделяют амбиции Apple. Многие из них боятся, что единая подписка на все сервисы может поспособствовать снижению количества прослушивания треков и потере дохода.

Напомним, в июле Mediasat сообщал о стремительном росте популярности Apple Music. По состоянию на 1 июля платформа имела 60 миллионов платных подписчиков.

Что касается видеосервиса Apple TV+, он, как известно, будет запущен в ноябре в более чем 150 странах мира. Анонсированная стоимость подписки — 9.99 доллара в месяц.

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