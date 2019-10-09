Группа каналов «1+1» поборется за право транслировать матчи турниров европейских кубков. Тендер стартует через год, передает Sportarena.

Как рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу «Циганик Live», «1+1» планирует получить права на показ матчей в 2021-2024 году. На сегодняшний день матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы транслирует ТК Футбол.

Отмечается, что каналы сети «1+1» (а именно 2+2 и УНИАН) выступают трансляторами домашних матчей 5 клубов украинской Премьер-лиги в чемпионате Украины: с компанией сотрудничают Динамо, Заря, Карпаты, Десна и Днепр-1.

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