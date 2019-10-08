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В Литве заблокировали доступ к двум сайтам с пиратским контентом

Борис Скуратовский
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Пиратство

Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) удовлетворила просьбы, связанные с блокировкой двух сайтов, демонстрирующих пиратский контент.

В официальном заявлении комиссии по этому поводу говорится о том, что данные запросы поступили от Управления по регулированию авторских прав в интернете и AGATA (литовская ассоциация, занимающаяся вопросами смежных прав) и касались сайтов filmi.in и torrent.ai соответственно.

В заявлении также отмечается, что две упомянутые выше организации не давали своего согласия на публикацию на сайтах контента, защищённого авторским правом.

При этом пресс-служба регулятора отмечает, что принятое решение о блокировке сайтов было санкционировано Вильнюсским региональным административным судом 4 октября.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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