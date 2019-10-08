В Литве заблокировали доступ к двум сайтам с пиратским контентом

Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) удовлетворила просьбы, связанные с блокировкой двух сайтов, демонстрирующих пиратский контент.

В официальном заявлении комиссии по этому поводу говорится о том, что данные запросы поступили от Управления по регулированию авторских прав в интернете и AGATA (литовская ассоциация, занимающаяся вопросами смежных прав) и касались сайтов filmi.in и torrent.ai соответственно.

В заявлении также отмечается, что две упомянутые выше организации не давали своего согласия на публикацию на сайтах контента, защищённого авторским правом.

При этом пресс-служба регулятора отмечает, что принятое решение о блокировке сайтов было санкционировано Вильнюсским региональным административным судом 4 октября.

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