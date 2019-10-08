Страны СНГ, в частности Беларусь и Россия, начнут запуски 5G уже в следующем году. Аналитики Ассоциации GSMA прогнозируют, что Украина, в отличие от стран-соседей, будет готова ко внедрению сетей пятого поколения не ранее 2025 года, передает UBR.

Как известно, еще в марте первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин говорил о том, что республика завершает создание сетей 4G и намерена уже в скором будущем сосредоточится на связи пятого поколения.

В России уже была запущена первая пилотная 5G-сеть. Ее в августе подключил МТС при поддержке китайского производителя оборудования Huawei.

В мае экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что первые частотные лицензии сети пятого поколения будут выставлены на продажу уже в 2020 году.

Несмотря на это, эксперты GSMA не рассчитывают на появление 5G в Украине ранее 2025 года. Они уверены, что Украина запустит связь нового поколения последней среди стран СНГ.

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