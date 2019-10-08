В новом отчёте, подготовленном агентством Morgan Stanley Research, утверждается, что к 2027 году – после запуска на орбиту группировки из 12 000 спутников Starlink, обеспечивающих раздачу интернета, – базовая стоимость компании SpaceX достигнет умопомрачительных пределов в 120 миллиардов долларов.

Более ранние расчёты, проведенные экспертами компании CNBC после запуска в мае 2019 года 60 тестовых спутников Starlink, давали оценку стоимости компании на уровне чуть выше 33 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов выше её стоимости в 2017 году.

Согласно данным Morgan Stanley, при наиболее благоприятном сценарии ожидаемая стоимость компании должна достигнуть отметки в 120 миллиардов долларов, что поставит Starlink Илона Маска в один ряд с такими гигантами, как Verizon, General Electric, JP Morgan Chase и Fannie Mae.

«Это предполагает, что с расширением доступа к интернету проникновение широкополосных сетей вырастет с 50% до 75% населения планеты, при этом SpaceX сможет охватить ~10% подписчиков услуг широкополосного доступа», – объясняют эксперты.

Недорогая, высокопроизводительная спутниковая система, состоящая из 12 000 объектов, объединит в себе три дуги. 1 600 спутников, находящихся на высоте в 550 км, 2 800 спутников Ku- и Ka-диапазона, расположенных на высоте 1 150 км, и 7 500 спутников V-диапазона, запущенных на высоту в 340 км над Землёй. В совокупности они должны будут обеспечить повсеместное широкополосное покрытие всей территории США – включая отдалённые сельские районы.

Как отмечает сам Илон Маск, «для того, чтобы эксплуатация системы была экономически выгодной, она должна состоять из порядка 1 000 спутников. Это, определённо, много, но это меньше, чем 10 000 или 12 000». Он также высказал предположение касательно того, что спутниковая группировка может оказаться на орбите быстрее, чем планировалось ранее: «Я полагаю, что через полтора, возможно – два года, если всё будет идти хорошо, у SpaceX будет на орбите больше спутников, чем у всех остальных спутниковых компаний вместе взятых». Это в 6 раз превысит количество спутников, присутствующих на орбите в настоящее время.

В привычном нам понимании спутниковая связь ассоциируется у нас с древними, громоздкими и дорогостоящими космическими аппаратами, которые вращаются на высоте в примерно 35 786 км над Землёй. Это накладывает серьёзные ограничения как на полосу пропускания, так и на радиус покрытия сигнала с этих аппаратов. Благодаря более низкому – на высоте в примерно 1 000 км над Землёй – расположению спутников Starlink, они обеспечивают скорость и производительность передачи данных, превышающие аналогичные показатели оптико-волоконных сетей. А огромное количество современных устройств, привязанных к системе, делают Starlink серьёзным героем космического рынка, способным конкурировать с прочими зарождающимися космическими сетями – такими, как Project Kuiper и OneWeb.

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