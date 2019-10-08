Аналитическая компания MediaScope обнародовала данные касательно реальной ситуации с телевизионной аудиторией в малых городах России.

Наблюдения показали, что жители населенных пунктов с небольшой численностью населения смотрят ТВ чаще и больше, нежели люди в больших городах, пишут Ведомости.

Согласно данным, жители небольших городов смотрят телевизор в среднем 3 часа и 47. Это на 36 минут больше, чем отводят на телепросмотр люди в городах с населением более 100 000.

Особенно эта разница заметна на примере молодежной аудитории. Юные зрители, возрастом от 11 до 17, проживающие в малых городах, демонстрируют наибольший разрыв по части телепросмотров со сверстниками из более крупных населенных пунктов — 1 час 45 минут против 1 час 14 минут. Это практически в полтора раза дольше.

У аудитории постарше (18-24 лет) этот разрыв меньше — 25% в пользу зрителей из малых городов. А самые маленькие жители небольших населенных пунктов (4-11 лет) смотрят ТВ на 15% дольше, нежели их сверстники в крупніх городах.

В целом, в малых городах ТВ ежедневно смотрит 67% человек, а в крупных – 61%.

Стоит отметить, что это первое исследование MediaScope, которое охватывает аудиторию малых городов. Почти 20 лет до этого компания предоставляла статистику исключительно по населенным пунктам с численностью населения за 100 тысяч. В первую очередь, такие изменения связаны с падением телесмотрения в крупных городах и желанием телеканалов получать информацию по всей своей аудитории.

Напомним, в марте анализ аудитории от MediaScope показал, что россияне в целом стали меньше времени уделять просмотру ТВ. В среднем, суточный просмотр телевизора сократился за год на 8 минут – с 238 минут до 230.

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