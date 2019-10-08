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Wi-Fi в Сеуле (Южная Корея)
Фото: Станислав Власенко

В понедельник муниципальное правительство Сеула озвучило намерение расширить к 2022 году покрытие своей сети Wi-Fi на всю территорию города, обеспечив тем самым возможность бесплатного доступа к Wi-Fi всем жителям и гостям столицы Южной Кореи.

Таким образом, согласно информации от муниципального правительства, территория покрытия сигналом бесплатного Wi-Fi вырастет с 31% до 100% ключевых общественных и жилых зон столичного региона.

В городе планируют установить к 2022 году 23 750 точек беспроводного доступа, то есть – увеличить их количество втрое в сравнении с нынешними 7 420.

На начальном этапе планируется организовать точки беспроводного доступа в общественных местах – таких, как автобусные остановки и система общественного транспорта.

Расширение покрытия сети Wi-Fi является частью утвержденного муниципалитетом плана стоимостью в 102.7 миллиарда южнокорейских вон (859 миллионов долларов) по созданию смарт-сети, объединяющей технологии Wi-Fi и Интернет вещей.

Ожидается, что реализация плана обеспечит возможность запуска целого ряда услуг Интернета вещей, таких как услуги смарт-парковки и услуги безопасности для одиноких пожилых людей.

Первые точки доступа к общественной сети Wi-Fi были запущены в Сеуле в 2011 году. С тех пор их количество постоянно растёт по всей территории города.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее более 90% населения являются активными пользователями сети интернет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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