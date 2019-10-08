Видеосервис MEGOGO разместил свое приложение «Мультик» в App Store. Теперь скачать приложение для детей могут пользователи iOS, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, с самого своего запуска в декабре прошлого года «Мультик» был доступен только в Google Play. Теперь же воспользоваться приложением с более чем 4000 мультфильмов и мультсериалов в FullHD-качестве можно с помощью устройства iOS.

«Благодаря приложению ребенок может просматривать контент на планшете или телефоне. Кроме того, функционал позволяет скачивать мультики для просмотра без подключения к интернету, управлять эфиром, смотреть контент в режиме ТВ-архива, также имеется система рекомендаций», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что в приложении отсутствует реклама, а весь контент для удобства поделен на разделы.

Отмечается, что месячная подписка на «Мультик» составляет чуть менее двух долларов. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Напомним, в августе видеосервис MEGOGO открыл онлайн-магазин игрушек с героями любимых детских мультфильмов.

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