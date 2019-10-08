Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пресек трансляцию российских телеканалов в очередном карпатском отеле. Как и в прошлый раз, нарушения были зафиксированы в селе Поляница Ивано-Франковской области, говорится на сайте Нацсовета.

Согласно данным, Нацсовету совместно с Управлением СБУ удалось пресечь ретрансляцию четырех российских каналов — «НТВ», «ТНТ», «РТР-Планета» и «Россия-24» — в отеле «Alpin» села Поляниця. Данные каналы ограничены для распространения на территории Украины.

Отмечается, что с работниками отеля была проведена профилактическая беседа, а показ незаконных телеканалов — прекращен.

Напомним, в прошлом месяце в другом отеле села Поляница — Villa Morishka — Нацсовет пресек ретрансляцию запрещенных каналов «Россия-24», «Первый канал. Всемирная сеть» и «РТР-Планета».

За неделю до этого был прекращен показ запрещенных в Украине российских телеканалов «ТНТ», «Звезда» и «МИР 24» в одном из общественных заведений села Сосница (Черниговская область).

А еще раньше подобные нарушения были обнаружены и устранены в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Смела (Черкасская область). Там ретранслировались российские каналы «РТР планета», «ТНТ», «Россия-24» и «Первый канал».

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