В EBU призвали включить режим 5G-вещания в стандарт мобильной связи пятого поколения

В технологию 5G следует включить режим 5G-вещания, который даст возможность телеканалам, транслирующим свои программы в открытом режиме, достигать своих зрителей, которым для доступа к ним не потребуется специальная SIM-карта. Об этом заявил директор по вопросам медиа в Европейском вещательном союзе (EBU) Жан Филипп де Тендер.

В своём выступлении на пресс-конференции в Бухаресте Де Тендер отметил, что организации общественных вещателей «необходимо попытаться оказать влияние на разработчиков технических стандартов, дабы их можно было использовать не только для доставки пользователям видеоконтента в рамках услуг видео по запросу, но также для приёма телеканалов, вещающих открыто – путём включения в спецификацию режима 5G-вещания».

Он заявил, что возможность принимать программы открытых телеканалов на 5G совместимый мобильный телефон без установки SIM-карты поможет обеспечить будущее для вещательного телевидения и добавил, что EBU и отдельные члены организации вовлечены в работу, призванную обеспечить использование 5G для доставки телепрограмм. По его словам, организацией был создан альянс компаний, работающих над данной технологией.

«Пользователь сможет на одном мобильном терминале использовать высокоскоростное интернет-подключение как для получения доступа к стандартным интернет-услугам, так и к эквиваленту служб линейного и нелинейного телевизионного вещания. Таким образом, мы сможем смотреть программы бесплатного телевидения на любом терминале, включая смартфоны. Если мы сможем достигнуть такого результата – мы получим беспроигрышную ситуацию, как для провайдеров, так и для пользователей. И сегодня перед нами стоит задача убедить группы, занимающиеся стандартизацией, утвердить включение данного режима в стандарт, а операторов сетей и производителей гарнитур – включить его поддержку в свои проекты», – заявил он.

Де Тендер также предупредил присутствующих о том, что «в мире 5G, где интернет из международных источников становится всё более доступным, а его стоимость всё более снижается, существуют серьёзные риски того, что национальные вещатели могут быть отодвинуты на обочину гигантскими американскими компаниями», что приведёт к своего рода «медиа-империализму».

Он сказал, что общественные вещатели остаются «в определенной степени хранителями национальной самобытности», и предостерёг от возможного отказа от обычного вещания, которое связано в первую очередь с доставкой контента на национальном уровне, в пользу чрезмерного увлечения доставкой контента через интернет.

Тем не менее, Де Тендер заявил, что технология 5G может стать способом «увеличения качества передачи видео и звука, доставляемого зрителям», при этом внедрение UHD TV и технологии аудио нового поколения могут стать серьёзной причиной для развёртывания 5G-сетей.

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