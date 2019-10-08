Абонентам больше не придется платить за Mobile ID от Киевстар. Оператор включит услугу во все тарифные планы, сообщает пресс-служба.

Как заявили в компании, оператор убрал плату за Mobile ID в качестве поддержки программы «Государство в смартфоне». Киевстар намерен обеспечить своим клиентам более простой доступ к онлайн-сервисам.

«Стратегия развития «государства в смартфоне», которую продвигает правительство Украины, способствует появлению новых цифровых услуг. Киевстар поддерживает развитие электронных сервисов, поэтому делает услугу Mobile ID более доступной и включает ее во все тарифные планы для контрактных и корпоративных абонентов», — рассказал и.о. директора Киевстар по развитию бизнеса на корпоративном рынке Константин Вечер.

Ранее стоимость Mobile ID в сети Киевстар составляла порядка 50 грн в месяц, в зависимости от тарифного плана. Теперь абонентам для подключения этой услуги необходимо только заменить сим-карту.

Mobile ID необходима абонентам для пользования онлайн-сервисами. С помощью этой услуги электронная система опознает конкретного пользователя через его смартфон. В частности, с помощью Mobile ID можно получить доступ к административным услугам на государственных ресурсах, системе электронной отчетности и документооборота.

Напомним, на прошлой неделе Киевстар запустил новые тарифы.

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