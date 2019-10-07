Специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре придумали новый метод идентификации человека. Для отслеживания конкретного лица за стеной ученые используют сигнал Wi-Fi и любую видеозапись с этим лицом, сделанную ранее, пишет N+1.

Для проведения эксперимента специалисты установили на некотором расстоянии друг от друга передатчик и приемник Wi-Fi-сигнала, после чего использовали видеозапись человека, отснятую ранее, для составления 3D-модели.

«Согласно методу, с помощью видеозаписи составляется трехмерная модель человека, которая затем используется для моделирования изменений параметров отраженного от него Wi-Fi-сигнала и составления эталонного графика таких изменений», — пишет ресурс.

Передатчик посылает сигнал Wi-Fi за стену, где тот отражается и фиксируется приемником. После чего график изменений отраженного сигнала сопоставляется с эталонным графиком, полученным в результате 3D-моделирования.

Специалисты заверяют, что такой метод идентификации, получивший название XModal-ID, позволяет с точностью более 80% определить, находится ли конкретный человек в том или ином помещении. Это может послужить, к примеру, при поимке преступников.

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