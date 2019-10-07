Российский спутниковый оператор «Орин» совместно с Инновационным центром «Сколково» займутся разработкой облачной платформы для компаний, генерирующих контент. Об этом пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что грядущий облачный софт будет сориентирован, в основном, на крупные медиакомпании, которые смогут использовать ресурс для доставки и управления контентом. Также ГК «Орин» рассчитывает на интерес со стороны онлайн-видеосервисов и других интернет-ресурсов.

Как заявляют эксперты, вероятнее всего, такой облачный софт сможет привлечь молодых участников рынка или медийные компании, желающие получить прямой доступ к аудитории. Ведь, как правило, более крупные игроки имеют собственные подобные решения для управления контентом.

Отмечается, что реализация подобного проекта может обойтись в 300-330 миллионов рублей, однако, поскольку «Орион» использовал уже готовые наработки, сумма может быть значительно ниже.

Подключить первых клиентов к облачной платформе «Орион» планирует уже к концу текущего года.

Напомним, в прошлом месяце группа компаний «Орион» запустила поддержку HBBTV на неэфирных каналах России. Ранее эта технология функционировала лишь в нескольких программах федеральных каналов.

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