Правительство Молдовы установило срок перехода на цифровое телевидение до 1 марта 2019 года. Изначально полный отказ от аналогового ТВ планировали организовать с января, передает Блокнот.

По данным председателя парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, делам молодежи, спорта и СМИ Адриана Лебединского, Минэкономики намерено обратиться в Совет по телерадиовещанию с рекомендациями для СМИ для дальнейшего информирования населения об обязательном переходе на цифру.

«Приобретено 9 тысяч единиц оборудования для приема услуг цифрового телевидения, которое через Министерство экономики будет распространяться среди малообеспеченных и социально уязвимых лиц», — рассказал Лебединский.

Он также отметил, что приобретение дополнительного оборудования необходимо, чтоб к марту обеспечить максимальный доступ граждан к цифровой информации. В этих же целях будет расширен и мультиплекс бесплатных каналов — с 15 до 18.

Напомним, Молдова начала переход на цифровое ТВ с июня 2015 года. Тогда Министерство информационных технологий прогнозировало, что полный переход займет 3-4 года.

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