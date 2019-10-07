В Китае введут новые требования для граждан при использовании мобильных услуг. В частности, жители КНР смогут приобрести новую сим-карту только по предоставлению своих биометрических данных, передает Finance.ua.

Сообщается, что требование будет введено с 1 декабря. Китай станет первой страной мира, обязующей граждан сканировать лица для подключения той или иной услуги.

Кроме того, китайцам запретят передавать свой телефонный номер другим лицам. Правительство говорит, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан в киберпространстве.

Некоторые представители общественности выступают против сбора биометрических данных. Они считают, что такая политика практически минимизирует анонимность общения и предоставляет широкие возможности для тотальной слежки властей за жителями страны.

Напомним, в прошлом месяце в России предложили с помощью биометрии идентифицировать пользователей eSIM.

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