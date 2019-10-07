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Французский оператор спутниковой связи Eutelsat Communications готовится запустить в космос группировку из 25 спутников для обслуживания растущего рынка Интернета вещей (IoT).

Уже в начале следующего года на орбиту отправится пробный спутник, а первые четыре рабочих спутника будут произведены под руководством экспертов из компаний Loft Orbital и Clyde Space.

В пресс-службе оператора заявили, что бурное развитие рынка Интернета вещей, охватившего сектора транспорта, нефте- и газодобычи, сферу сельского хозяйства и прочие отрасли, потребует наличия надёжной связи между миллионами объектов. Спутниковая ELO-группировка от компании Eutelsat предложит рынку IoT глобальное покрытие, позволяющее различным объектам передавать данные вне зависимости от их месторасположения.

Компанией Eutelsat уже подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Sigfox, которая уже управляет узкополосной сетью в сегменте IoT в 65 странах мира. Sigfox сможет интегрировать глобальное покрытие, обеспечиваемое спутниками группировки ELO, в существующую систему связи для IoT сегмента.

Генеральный директор Eutelsat Родольф Белмер комментирует: «Мы рады успешному завершению первого этапа реализации проекта создания ELO группировки, которая должна обеспечить компании Eutelsat твёрдые позиции в зарождающемся сегменте IoT. Наше партнерство с Sigfox позволяет охватить связью весь мир, используя сочетание спутниковых и наземных систем IoT. Эти относительно скромные инвестиции на уровне Группы, которые являются полностью масштабируемыми, позволяют компании Eutelsat получить доступ к дополнительным потенциальным рычагам стимулирования роста в контексте развития стратегии подключения».

Создание группировки наноспутников начнётся с четырёх объектов производства Loft Orbital (ELO 1 и 2) и Clyde Space (ELO 3 и 4). Их запуск ожидается в период с 2020 по 2021 год. В случае успешной реализации этого этапа, к 2022 году на орбиту будет запущено до 25 рабочих спутников.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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