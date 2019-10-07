В скором времени мир увидит новую линейку телевизоров компании Samsung — Zero Bezel. По предварительным данным, модели будут безрамочными, пишет Ixbt.com.

Согласно данным, южнокорейский производитель уже зарегистрировал товарный знак в базе EUIPO, так что выпуск новых устройств состоится в любом случае. По прогнозам, дебют линейки телевизоров стоит ожидать в начале 2020 года.

На данный момент о грядущих устройствах Samsung известно немного. Предположительно, это будут QLED-телевизоры с очень тонкими рамками.

Также отмечается, что в заявке на регистрацию устройств Zero Bezel указаны не только телевизоры, но и мониторы, так что линейка обещает быть весьма разнообразной.

Напомним, этим летом Samsung разработала телевизор с настраиваемыми размерами дисплея. Новый The Wall Luxury фактически способен превратить комнату в кинозал.

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