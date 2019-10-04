Укртелеком обнародовал данные касательно использование интернет-трафикам в украинских учебных заведениях. Количество гигабайт, потребляемых школами и колледжами, значительно уступает показателям использования трафика домохозяйствами, передает Лига.Tech.

Согласно данным, средней показатель потребления трафика по школам за сентябрь — 400 Гб. Это на 75% больше, нежели было зафиксировано в августе.

Как рассказал директор департамента по связям с общественностью Укртелекома Михаил Шуранов, у лицеев и колледжей эта цифра выше — порядка 1000 Гб в месяц.

При этом, говорит Шуранов, показатели потребления интернета в учебных заведениях совсем незначительные, если сравнивать их с количеством трафика, используемого обычным домохозяйством.

Напомним, в марте Укртелеком сообщал, что подключил к оптическому интернету 195 учебных заведений по всей Украине.

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