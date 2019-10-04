Владелец пиратской потоковой платформы ysterajto.pl был отправлен за решётку после того, как было установлено, что сайт нелегально распространял записи оригинальных телевизионных программ Platforma Canal+.

Администратор сайта был приговорён к тюремному заключению на срок восемь месяцев после того, как антипиратская команда телевизионной платформы Platforma Canal+ (ранее была известна как nc+) в рамках регулярно проводимого мониторинга выявила факт пиратства.

Сообщается, что на сайте ysterajto.pl были выявлены эпизоды второго сезона оригинального проекта Belfer от компании Platforma Canal+, размещённые без официального разрешения правообладателя.

В Platforma Canal+ обратились к администратору сайта с просьбой о прекращении нелегальной деятельности, однако данные просьбы, как и все последующие требования вещателя, были проигнорированы.

Антипиратская команда Platforma Canal+ собрала также дополнительные свидетельства, указывающие на осуществление владельцем потоковой платформы нелегальной деятельности. Данные свидетельства, а также соответствующие записи, были переданы правоохранительным органам, которые и арестовали злоумышленника.

Суд пришёл к выводу, что собранные свидетельства и обстоятельства, сопутствовавшие совершению данных действий, не оставляют никаких сомнений в том, что владелец сайта нанёс ущерб компании ITI Neovision SA – оператору платформы Platforma Canal+.

Представитель пресс-службы антипиратской команды платформы Platforma Canal+ комментирует: «Владелец сайта хотел использовать модель, которую в настоящее время использует большинство пиратских VOD-платформ, пытаясь избежать уголовной ответственности. Он намеренно не распространял контент через собственную хостинговую инфраструктуру, используя лишь видеоплееры внешних служб, встроенные в сайт. В подобных ситуациях правоохранительные органы часто были бессильны и вынуждены были соглашаться с доводами преступников, утверждавших, что весь контент поступал с внешних хостинговых служб, где его размещали пользователи, на которых владельцы сайта не имели влияния. Таким образом, это первый случай успешного решения проблемы, который важен тем, что сможет стать прецедентов для подобных процессов в будущем».

Как сообщает издание Media2.pl, польская пиратская платформа была признана виновной в совершении преступлений, попадающих под статью 116, пункты 1 и 2, Закона об авторских и смежных правах от 4 февраля 1994 года.

На основании анализа собранных свидетельств владелец сайта был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.

Напомним – в мае 2018 года другой пират был приговорён к штрафу в 36 553 евро и тюремному заключению на 10 месяцев с отсрочкой на три года за нелегальную дистрибуцию записей футбольных матчей, транслировавшихся на Platforma Canal+.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.