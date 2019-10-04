lifecell расширил покрытие 4.5G в Украине. В прошлом месяце оператор запустил скоростную связь четвертого поколения в 71 населенном пункте, сообщает пресс-служба.

«В начале осени компания запустила скоростной мобильный Интернет стандарта 4.5G в диапазоне 1800 МГц в населенных пунктах 12 областей Украины. А именно: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Черкасской областях», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что самое больше 4.5G-покрытие в Винницкой области — там сеть четвертого поколения работает в 16 населенных пунктах. Чуть меньше в Черниговской (11 н.п.), Киевской (9 н.п.), Одесской (6 н.п.) и Николаевской (6 н.п. ) областях.

На данный момент lifecell предоставляет услуги 4.5G в более чем 8538 населенных пунктах страны, где проживает свыше 28,3 миллиона украинцев.

Напомним, в апреле lifecell сообщал о том, что подключил к 4.5G больше половины населения Украины. Уже тогда LTE-услуги оператора были доступны 62% населения.

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