Прокуратура Милана выдвинула видеосервису Netflix обвинение в уклонении от выплаты налогово в казну Италии. Об этом пишет информационное агентство ПРАЙМ.

Сообщается, что ранее Италия неоднократно обвиняла в неуплате налогов такие крупные мировые сервисы как Apple, Google, Facebook и Amazon. И закон всегда был на стороне страны — как результат итальянская казна пополнилась более чем на 5,5 миллиарда евро за счет санкций и налогов со стороны интернет-компаний.

Однако в случае с Netflix все не так просто. Дело в том, что сервис хоть и имеет 1,4 миллиона подписчиков среди итальянцев, не располагает в Италии ни одним филиалом, ни одним сотрудником и ни одним служебным помещением.

В связи с этим страна попросту не может обвинить платформу в создании «стабильной организации», уклоняющейся от уплаты налогов.

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