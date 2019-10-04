IHS: К 2025 году доходы от продажи телевизионных дисплеев AMOLED достигнут отметки в 7.5 млрд долларов

Согласно прогнозам экспертов IHS Markit | Technology (ныне – часть Informa Tech), доходы рынка от продажи дисплеев на активных матричных органических светодиодах (AMOLED) для использования в телевизорах, вырастут больше чем в два раза – благодаря снижению цен и росту спроса на более тонкие, более лёгкие и более яркие телевизоры.

К 2025 году мировые доходы рынка AMOLED дисплеев вырастут до 7.5 миллиарда долларов (6.8 миллиарда евро) – с 2.9 миллиарда долларов в 2019, сообщают в Службе исследования рынка дисплеев IHS Markit | Technology. Несмотря на то, что первые AMOLED телевизоры появились на рынке в 2013 году, их доля быстро росла, и к 2025 году, согласно прогнозам, она достигнет 20.6% от общей стоимости рынка в 36 миллиардов долларов (при всего 8.6% в 2019).

«Несмотря на более высокую среднюю цену продажи (ASP) в сравнении с ЖК-телевизорами, телевизоры на AMOLED чрезвычайно привлекательны для потребителя благодаря тому, что они являются тонкими, лёгкими и способны передавать более широкую гамму цветов, – говорит помощник директора IHS Markit | Technology Джерри Канг. – Согласно прогнозам, начиная с 2020 года ASP телевизоров на AMOLED начнёт снижаться – благодаря увеличению производственных мощностей, что будет достигнуто путём внедрения более совершенных технологий производства. Это откроет возможность для более широкого распространения AMOLED телевизоров».

Показатель ASP для телевизоров на AMOLED почти в четыре раза выше показателя ASP для ЖК-телевизоров – если сравнивать 65-дюймовые панели с разрешением 3840х2160. Из-за этого производители телевизоров стремятся снизить цены на AMOLED модели, что сделает их более привлекательными для потребителя.

Одной из наработок, которая, по прогнозам, может привести к значительному снижению цен, должно стать использование многомодельных стеклянных подложек (MMG) на производственных линиях, выпускающих дисплеи Gen 8. Благодаря возможности поддерживать на одной подложке дисплеи разных размеров, MMG сможет повысить эффективность производственного процесса, снизить стоимость продукции, а также поможет разнообразить линейку продуктов.

Компания LG Display недавно построила в китайском городе Гуанчжоу новый завод, использующий технологию Gen 8 MMG. Это уже второй завод компании, производящий дисплеи Gen 8, первый был введён в эксплуатацию в 2013 году в южнокорейском городе Паджу. Прогнозируется, что LG Display укрепит свои лидирующие позиции на рынке телевизионных дисплеев AMOLED благодаря обширным инвестициям в передовые технологии на основе MMG.

Прочие поставщики дисплеев планируют конкурировать с технологией «белый OLED» от LG Display. Данные фирмы предлагают альтернативные технологии, которые вскоре можно будет задействовать для производства AMOLED дисплеев – в частности, струйную печать, RGB OLED, а также OLED с цветным преобразованием квантовых точек.

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