Компания Sony подала в Бюро патентов и товарных знаков США патент на разработку голографического дисплею. Особенностью новинки станет ее способность подстраиваться под зрителя, передает Finance.ua.

Согласно данным, дисплей будет работать автономно. Для того, чтоб просматривать изображение, зрителю не нужны будут 3D-очки.

«Для создания голографического эффекта Sony использует излучатель света и микрозеркала. Они способны менять угол отражения света. Излучаемый свет моделируется таким образом, чтоб создавать для геймера эффект 3D», пишет ресурс.

Кроме того, специальные датчики, которым будет оснащен дисплей, смогут определять количество зрителей, подстраивать изображение под их положение и проецировать для каждого разную картинку. К примеру, один человек сможет видеть изображение в 3D, а второй в 2D одновременно.

Отмечается, что будущий голографический дисплей будет совместим не только с PlayStation, но и с консолями Microsoft, Nintendo, а также производителями VR-устройств, телевизоров и других гаджетов.

Напомним, в мае Sony Interactive Entertainment представила киностудию, которая займется экранизацией игр. PlayStation Productions будет собственноручно снимать фильмы по мотивам своих хитов.

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