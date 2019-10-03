Радио «Максимум» подаст в суд на немецкую компанию Volkswagen. Радиокомпания обвиняет немецкого производителя автомобилей в нанесении ущерба рейтингам и доходам станции, передает Детектор Медиа.

Сообщается, что недовольство ради «Максимум» вызывают автомобили Volkswagen нескольких последних поколений, а точнее, неправильная идентификации логотипа радиостанции в мультимедийных системах. По данным компании, машины немецкого производителя определяют логотип «Максимум» как логотип «Радио 24».

В связи с этим, уверены представители радио, страдают рейтинги и — как результат — доходы станции. Поэтому компания обратилась к Volkswagen с намерением получить компенсацию причиненного ущерба.

В июне представители радио «Максимум» отправили в Volkswagen письмо с претензиями и просьбами исправить ошибку, но ответа не получили. Согласно законодательству, если компания не получает ответа в течение 30 дней, она имеет право обращаться в суд.

«Мы предоставили больше, чем нужно времени для исправления ошибки, однако, видимо, автопроизводитель решил проигнорировать наши обращения. Придется через суд заставить «прислушаться» к требованиям», — заявил гендиректор радиостанции Роман Андрейко.

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