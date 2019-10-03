Иностранцы больше не могут владеть эфирным цифровым провайдером Украины. Соответствующий закон приняла Верховная Рада сегодня, 3 октября, передает Детектор Медиа.

Законопрект №2035 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых ефирных телесетей с общенациональным покрытием» поддержали во втором чтении 248 нардепов.

Документ запрещает создание и участие в деятельности всех провайдеров программной услуги органам государственной власти и местного самоуправления, юрлицам и физлицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Правительством, лицам без гражданства, а также лицам, которые являются резидентами страны-агрессора.

Что касается провайдера цифрового эфирного ТВ (в Украине таковым выступает «Зеонбуд»), были введены дополнительные ограничения, устанавливающие, что конечными бенефициарными владельцами компании могут выступать исключительно граждане Украины.

Напомним, проект закона №2035 был зарегистрирован 3 сентября народными депутатами Александром Ткаченко, Никитой Потураевым, Евгением Кравчуком и Павлом Сушко, представляющими партию «Слуга народа».

В середине сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект в первом чтении.

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