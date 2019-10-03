Окружной административный суд города Киева (ОАСК) не удовлетворил иск пяти телекомпаний под логотипом «112 Украина» против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Телеканалы настаивали на отмене решения Нацсовета и возвращении себе цифровых лицензий, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, после того, как Нацсовет отказал пяти региональным каналам, вещавшим в цифровой сети (региональный мультиплекс МХ-5) с логотипом «112 Украина», в продлении лицензии, телекомпании подали в суд, посчитав решение регулятора противоправным.

Как известно, речь идет о группе каналов («Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ»), получившим в 2013 году лицензии на вещание в региональном мультиплексе. Все они в течение пяти лет вещали под логотипом «112 Украина» и фактически ретранслировали программу спутникового канала, не соответствуя заявленным в лицензии концепциям вещания.

После чреды претензий, предупреждений и разбирательств Нацсовет все же принял решение лишить эти пять каналов цифровых лицензий. Разумеется, телекомпании пожелали это решение оспорить.

Однако их намерения не получили поддержки суда. ОАСК открыл производство по данному делу, однако не видит никаких оснований для удовлетворения иска телекомпаний. Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

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