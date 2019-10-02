Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, подсчитала доходы от телеком-отрасли за первое полугодие 2019 года. За первые шесть месяцев на телекоммуникационных услугах удалось заработать более 32 миллиардов гривен, говорится в отчете НКРСИ.

Сообщается, что общая сумма дохода от всех телекоммуникационных услуг составила 32 миллиарда 31 миллион 900 тысяч гривен. Большую часть этой суммы — 19,9 млрд грн — удалось заработать посредством предоставления услуг мобильной связи. В процентном соотношении этот показатель составил 62,3% всех доходов телекома за полгода.

Значительно уступают доходы от предоставления фиксированного широкополосного доступа к интернету. По истечении первого полугодия они составили 5,57 миллиарда или 17,4% от общей суммы.

Наименьшее количество доходов принесли услуги фиксированной телефонии. За полгода заработать на ней удалось всего 2,37 млрд грн — 7,4% общей суммы.

Кроме того, 12,9% доходов телеком-отрасили приходится на другие услуги, вроде пользования каналами и сопутствующих услуг. На них удалось заработать 4,14 миллиарда гривен.

Напомним, в июле доходы за полгода от предоставления собственных услуг подсчитал Укртелеком. Ему удалось заработать более 880 миллионов гривен на интернет-услугах, однако доходы от фиксированной телефонии упали еще больше. Похожую ситуацию мы можем наблюдать и в национальном масштабе: доходы от интернет-услуг растут, от телефонии падают.

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