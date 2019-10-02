Samsung закрывает последний завод смартфонов в Китае. Производство прекратится в конце текущего месяца, передает Mind.
Согласно данным, такое решение компания приняла в связи с низким спросом на ее смартфоны в китае. Продукция Samsung занимает всего 1% местного рынка.
Отмечается, что корейская компания продолжит производство смартфонов в других странах, в частности, в Идии и Вьетнаме.
Напомним, в апреле другой корейский техногигант — LG — принял решение о закрытии завода по производству смартфонов в Южной Корее. Причины аналогичны — низкие показатели продаж.
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