Samsung закрывает последний завод смартфонов в Китае. Производство прекратится в конце текущего месяца, передает Mind.

Согласно данным, такое решение компания приняла в связи с низким спросом на ее смартфоны в китае. Продукция Samsung занимает всего 1% местного рынка.

Отмечается, что корейская компания продолжит производство смартфонов в других странах, в частности, в Идии и Вьетнаме.

Напомним, в апреле другой корейский техногигант — LG — принял решение о закрытии завода по производству смартфонов в Южной Корее. Причины аналогичны — низкие показатели продаж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.