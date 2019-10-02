«Ланет» планирует провести аудит собственного кабельного хозяйства и «зачистит» свои стояки от чужих кабелей. Соответствующая информация была опубликована в группе «Телеком-кружок».

В публикации заместитель директора «Ланет» Дмитрий Ганзенко предупредил представителей телекома о том, что все чужие кабели будут удалены.

«Первого ноября 2019 года сеть Ланет начинает аудит собственного кабельного хозяйства в домах города. Главным образом этот аудит будет касаться проверки собственных стояков Ланет на предмет наличия в них чужих кабелей», — пишет Ганзенко.

В связи с этим «Ланет» просит всех коллег по телекому быть готовыми к тому, что любой найденный не-ланетовский кабель будет вырезан и вытянут из трубы.

«Коллеги, предупреждаем заранее и просим подготовиться. Чтоб потом было без обид», — говорится в публикации.

Напомним, в июне «Ланет» предупредил пользователей о мошенниках, выманивающих данные платежных карт от лица компании. Провайдер уточнил, что никогда не запрашивает подобную информацию.

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